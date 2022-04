Thor Love & Thunder, il trailer è da record: è il quarto più visto di sempre!

Dopo aver guardato insieme tutti gli easter egg del trailer di Thor Love & Thunder parliamo di numeri, dato che ancora una volta i Marvel Studios hanno dimostrato di sapere il fatto loro quando si parla di marketing e pubblicità.

Stando ai numeri ufficiali riportati da Variety, infatti, il trailer di Thor Love & Thunder è stato visto la bellezza di 209 milioni di volte in 24 ore, una cifra record che entra direttamente nella top5 dei trailer più visti di sempre nel suo primo giorno 'di vita' per approdare al quarto posto di questa speciale classifica: davanti al filmato promozionale della nuova fatica di Taika Waititi, infatti, ci sono soltanto quelli di altri tre film MCU, ovvero Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e il più recente Spider-Man: No Way Home.

L'attuale detentore del record per il trailer più visto di sempre in 24 ore è ovviamente Spider-Man: No Way Home, che ha accumulato la cifra impressionante di 355,5 milioni di visualizzazioni globali durante le prime 24 ore dopo la sua pubblicazione, avvenuta nell'agosto 2021. Quel numero impressionante ha rappresentato un enorme sorpasso rispetto al precedente detentore del record, Avengers: Endgame, che era rimasto al primo posto per quasi tre anni con 289 milioni di visualizzazioni. Nel novembre del 2017, invece, il trailer di Infinity War, aveva ottenuto 230 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, e all'epoca anche questo divenne il più visto di sempre. Per un paragone che forse aiuta a comprendere meglio il successo ottenuto dal trailer di Thor 4, il più recente trailer di un film MCU - ovvero Doctor Strange nel Multiverso della Follia - a febbraio ha ottenuto 'solo' 93 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore.

Thor 4 uscirà il 6 luglio prossimo. Per altri approfondimenti guardate il trailer di Thor Love & Thunder.