Thor Love & Thunder, nuovo trailer: Christian Bale è spaventoso, c'è anche Russell Crowe!

Come promesso da Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei giorni scorsi, i Marvel Studios hanno approfittato delle finals NBA per pubblicare il nuovo trailer ufficiale di Thor Love & Thunder.

L’attesissimo filmato promozionale, che come al solito potete gustarvi direttamente nel player all’interno di questo articolo, mostra anche il debutto di Christian Bale nei panni di Gorr il macellatore di dei e quello di Russell Crowe nei panni di Zeus, il dio del tuono della mitologia greca. Nel trailer spazio ovviamente anche per il Thor di Chris Hemsworth, la Potente Thor di Natalie Portman (che torna a vestire i panni di Jane Foster dopo l’assenza da Thor Ragnarok e il cameo in Avengers: Endgame) e alla Valchiria di Tessa Thompson, oltre ai membri di spicco del cast di Guardiani della Galassia.

Vi ricordiamo che Thor Love & Thunder seguirà il figlio di Odino lungo un viaggio molto diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore: il suo riposo però sarà interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), che sta attraversando l’universo per dare la caccia e uccidere tutte le divinità in cui si imbatte. Per fermarlo, Thor avrà bisogno dell'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, ora brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, ed è diventa la Potente Thor.

Il film è scritto e diretto dal vincitore del premio Oscar Taika Waititi e uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 6 luglio. Quali sono le vostre aspettative dopo aver visto il secondo trailer? Ditecelo nei commenti!