Thor Love & Thunder: il trailer (ancora inedito) ha appena infranto un incredibile record

Secondo una popolare teoria nata negli ultimi giorni il primo trailer di Thor Love & Thunder sarebbe in arrivo la prossima settimana, ma nel frattempo il filmato promozionale del nuovo film con protagonista Chris Hemsworth ha già infranto un incredibile e odioso record.

Nonostante l'MCU stia crescendo più velocemente che mai (arriverà ad includere quasi 40 titoli entro la fine del 2022) o forse proprio per via dell'incredibile popolarità raggiunta dal franchise, Thor Love & Thunder ha la finestra temporale più breve di sempre tra campagna promozionale e uscita del film: come calcolato da The Direct, facendo partire il conto da oggi venerdì 7 aprile 2022, mancherebbero appena 92 giorni al debutto nelle sale di Thor: Love and Thunder, previsto negli Stati Uniti per l'8 luglio 2022 (e presumibilmente in Italia arriverà, come di consueto, con un paio di giorni d'anticipo). Ma il conteggio dovrà necessariamente partire da quando debutterà il primo trailer, che ancora non è stato avvistato all'orizzonte e che quindi considerato il suo ritardo costringerà la finestra a ridursi ancora di più.

Già così, comunque, Thor 4 ha battuto il record precedentemente detenuto da L'Incredible Hulk per diventare il film dei Marvel Studios con la finestra di marketing più breve di sempre: il film con Edward Norton, il secondo del MCU dopo il successo di Iron Man, si presentò al pubblico col primo trailer con 93 giorni di anticipo rispetto al debutto nelle sale. Insomma, Thor è diventato il più ritardatario dei supereroi Marvel, ma la speranza dei fan è che tutta questa attesa verrà ripagata al cinema. Ad oggi, per un confronto, il film MCU pubblicizzato con più largo anticipo è The Avengers, mostrato col primo trailer a ben 280 giorni dal debutto nelle sale. Chiudono il podio Black Panther (252 giorni) e Iron Man (235 giorni).

Tuttavia ricordiamo che il tour promozionale di Thor Love & Thunder è ufficialmente iniziato nei giorni scorsi, quindi è altamente probabile che il digiuno dei fan del Dio del Tuono possa interrompersi da un momento all'altro. Continuate a seguirci per ogni aggiornamenti, che sicuramente non...tarderà ad arrivare.