Thor: Love & Thunder, Tom Hiddleston saluta Matt Damon: 'Voglio rivedere il suo Loki'

Nel corso di una recente intervista promozionale per Loki, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, la star Tom Hiddleston ha commentato il ritorno di Matt Damon nei panni del finto Dio dell'Inganno in Thor: Love & Thunder.

Come già fu nel precedente Thor: Ragnarok, infatti, la star di The Martian tornerà ad interpretare un attore asgardiano esperto nell'imitare Loki, ma che cosa ne pensa di questo personaggio il Dio dell'Inganno in persona? Ecco che cosa ha detto Tom Hiddleston: "Ricordo di essermi molto divertito dalla sua prova all'epoca. Arrivò sul set di Ragnarok un paio di giorni dopo l'inizio delle riprese e fece quella scena: fu come guardare in uno specchio distorto. E la sua interpretazione è stata semplicemente esilarante, quindi non vedo l'ora di vedere cosa ha combinato questa volta!"

Ricordiamo che il coinvolgimento di Tom Hiddleston in Thor: Love and Thunder è ancora incerto: il Loki che i fan (e suo fratello Thor) conoscono è morto per mano di Thanos durante gli eventi di Avengers: Infinity War, e adesso un nuovo Loki - una variante temporale - sarà il protagonista dell'omonima serie tv in uscita da domani 9 giugno sul servizio di streaming on demand Disney Plus. Secondo molte teoria dei fan la serie tv riporterà questo nuovo Loki nella linea temporale 'ufficiale' del Marvel Cinematic Universe, ma vale la pena ricordare che dal set di Thor: Love and Thunder non sono trapelate immagini di Tom Hiddleson.

Voi cosa ne pensate? Matt Damon sarà l'unico ad interpretare Loki in Love & Thunder? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che le riprese di Thor: Love & Thunder sono concluse e che la data di uscita è fissata al 6 maggio 2022.