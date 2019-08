Thor: Love & Thunder, un tie-in di Infinity War svela come Jane Foster diventerà Thor?

Mentre Taika Waititi si è incontrato con Ryan Gosling facendo pensare ad un possibile ruolo per l'attore di La La Land e Solo Dio Perdona nel prossimo Thor: Love & Thunder, i mai paghi fan del Marvel Cinematic Universe hanno trovato un grosso indizio per il prossimo film del Dio del Tuono.

Sebbene i lettori dei fumetti Marvel hanno familiarità con la storia delle origini della Potente Thor, che in Love & Thunder sarà interpretata da Natalie Portman, il pubblico del MCU potrebbe non sapere come mai Jane Foster tornerà così tanto in pompa magna dopo essere stata assente in Ragnarok. Ebbene, un romanzo di tie-in di Avengers: Infinity War arriva a fornire alcuni indizi sul personaggio, che prima del cameo in Endgame è stato assente da Thor: The Dark World.

Trattasi di The Cosmic Quest Vol. 2: Aftermath, di Brandon T. Snider, un romanzo considerato canonico per il MCU: è incentrato proprio su due personaggi secondari della saga di Thor, vale a dire il Dr. Erik Selvig e Darcy, e racconta della loro indagine sulla Decimazione di Thanos. Come ci si potrebbe aspettare ad aiutarli c'è anche Jane Foster, e insieme i tre scoprono che il contatto del personaggio della Portman con l'Ahther (la Gemma della Realtà) le permette di percepire che la colpa della sparizione del 50% delle persone sulla Terra è stata causata dall'uso delle Gemme dell'Infinito.

Il romanzo ci spiega anche che New Asgard si trova nei pressi di Tønsberg, in Norvegia, dove Jane usa la Water of Sight (il pozzo visitato da Thor in Avengers: Age of Ultron) per saperne di più su Thanos. L'interazione di Jane con l'Aether e lcon le Water of Sight rivela quindi che il personaggio possiede la "Cosmic Awareness", un'abilità rarissima negli esseri umani che permette di utilizzare e/o assimilare poteri cosmici (la Jane Foster dei fumetti possiede questo "potere"). Insomma nel romanzo vengono messe le mani avanti per preparaci al momento in cui Jane solleverà Mjolnir, ma al momento si possono solo formulare teorie sul come, il quando e il perché ciò avverrà.

Per altre informazioni leggete le dichiarazioni di Cate Blanchett sul nuovo Thor di Natalie Portman.