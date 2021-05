Thor: Love & Thunder, Tessa Thompson su Valchiria: 'Interpretarla è un sogno'

Nel bel mezzo delle riprese di Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha condiviso alcune foto dietro le quinte dal suo account Instagram e ha parlato dell'opportunità di poter interpretare il personaggio di Valchiria che va vista in un'ottica molto particolare all'interno del percorso narrativo del Marvel Cinematic Universe al cinema.

L'attrice ha infatti scritto: "Apparentemente ieri era il National Superhero Day, così ho iniziato a sfogliare alcune vecchie fotografie. Dal mio goffo allenamento per il primo film (perdonate il mio francese, scherzo) al vedere l'evoluzione del mio personaggio nei fumetti, è stato un sogno folle interpretare Valchiria. I nostri difetti + i nostri traumi sono anche i nostri superpoteri. Quindi, come dice il mio vero supereroe preferito, Mark Ruffalo, 'dobbiamo amare noi stessi, amica'."

Alcune settimane fa, nel corso di una live con Taika Waititi, Thompson era intervenuta con Ruffalo, co-protagonisti di Ragnarok e visti l'anno scorso in Avengers: Endgame: proprio quest'ultimo film ha cambiato notevolmente tutte le carte in tavola dei tre personaggi principali, con Valchiria eletta addirittura "re di New Asgard" dal figlio di Odino.

Quando Love and Thunder è stato annunciato al Comic Con di San Diego dell'anno scorso, venne anticipato come ben ricorderete che il film si sarebbe concentrato sulla sessualità di Valchiria e sul fatto che sarà la prima supereroina LGBTQ del Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che in Thor: Love & Thunder ci saranno anche Jaimie Alexander di nuovo nei panni di Sif e Jeff Goldblum nel ruolo del Gran Maestro. Inoltre, il film includerà tutto il cast di Guardiani della Galassia.

La data di uscita di Thor: Love & Thunder è fissata per il 6 maggio 2022 come anticipato nel lungo trailer della Fase 4 Marvel. Nel film ci sarà anche Sacha Baron Cohen?