Thor: Love & Thunder, Tessa Thompson chiede scusa per quel leak: 'Non accadrà mai più'

Alcuni giorni fa sul web è trapelata un'immagine di Tessa Thompson come King Valkyrie direttamente dal set di Thor: Love and Thunder e questo, ha creato un'enorme clamore. L'attrice si è così subito voluta scusare con la Marvel e con i fan di questo franchise.

Durante un'intervista con Fandango, l'interprete del personaggio ispirato alla figura mitologica di Brunilde ha rivelato di aver inviato un selfie in abiti da lavoro alla propria matrigna e la donna, entusiasta del regalo ricevuto, subito è corsa a pubblicarla su Instagram, cosa questa naturalmente vietatissima dai piani alti del MCU che cercano di evitare in ogni modo possibile qualsiasi fuga di notizie.

Thessa Thomposon ha spiegato dunque che, sebbene non fosse direttamente responsabile dell'immagine pubblicata, eviterà in un prossimo futuro di cadere in simili errori, diffondendo materiale proveniente dal set.

"Oh vedi, ho inviato una foto alla mia matrigna e lei l'ha postata su Instagram. Sì, non sono stata io a farlo in prima persona ma devo riconoscere che si è trattato di un terribile errore. Dopo che le ho spiegato tutto lei si è sentita davvero in colpa. Si è sentita orribile. Mi dispiace tanto, Marvel. Mi dispiace tanto, Disney. Non è colpa mia. Non accadrà mai più, non invierò mai più selfie".

I character poster di Thor: Love and Thunder ci hanno permesso di dare uno sguardo a tutti i principali protagonisti che vedremo nel quarto film stand-alone dedicato al dio del tuono. Tra questi, vi è naturalmente anche il personaggio di Tessa Thompson.