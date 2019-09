Thor: Love & Thunder, una teoria prova spiegare come Jane possa impugnare Mjolnir

Fra i titoli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che suscitano più curiosità e interesse nei fan, c'è sicuramente Thor: Love & Thunder, quarto capitolo del franchise e per la prima volta con Jane Foster protagonista e pronta ad indossare il costume di Mighty Thor. Un fan è intervenuto su Reddit suggerendo una teoria su Jane e Mjolnir.

La teoria del fan riconduce alla morte di Odino:"Gli incantesimi di Odino scompaiono quando è morto, ed è per questo che Hela è stata liberata dalla sua prigionia. Pertanto, anche l'incantesimo di Mjolnir è stato revocato. Il che è in qualche modo il motivo per cui Hela potrebbe fermarlo e distruggerlo. Quindi in Thor: Love & Thunder, se Jane dev'essere degna d'impugnare il martello quest'ultimo deve provenire da un tempo o un multiverso differente".

La teoria che riguarda la provenienza di Mjolnir da un altro universo o da un'altra sequenza temporale è certamente allettante.



Nei fumetti Jane diventa Thor dopo una diagnosi di cancro al seno, con il potere di Mjolnir che contribuisce a ripristinare la sua forza. Dopo aver agito come Thor per diversi anni, Jane si è mortalmente sacrificata per salvare Asgard ed è stata riportata in vita da Thor Odinson e Odino, per poi diventare un membro delle Valchirie.

Sul web è già comparsa una splendida fan-art di Natalie Portman in Thor: Love & Thunder. A fine agosto Taika Waititi ha ammesso che la sceneggiatura non è ancora pronta e ci vorrà ancora un po' di pazienza prima di vedere questo quarto capitolo della saga di Thor.