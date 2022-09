Thor Love & Thunder, una nuova teoria cambia tutto ciò che pensate di sapere sul film MCU

In attesa dell'uscita dell'edizione home video di Thor Love & Thunder, che conterrà anche diverse scene inedite, sta diventando virale in queste ore una nuova teoria che cambia completamente il senso del film Marvel scritto e diretto da Taika Waititi.

Comparsa su Reddit e rimbalzata sui più famosi siti e portali specializzati, la teoria identifica in Korg un narratore inaffidabile, e sostanzialmente suggerisce che tutte le esagerazioni tanto care a Taika Waititi sono state inventate da Korg per abbellire le storie delle avventure del suo amico Thor: la teoria parte dal fatto che il film è letteralmente narrato dal simpatico uomo-roccia della Marvel, che apre e chiude il film raccontando ad un gruppo di bambini asgardiani la storia di 'Love' e 'Thunder' seduto intorno ad un falò.

Va notato effettivamente che Korg è interpretato proprio dallo stesso Taika Waititi, un dettaglio non da poco che dal punto di vista della teoria fortifica l'idea che il narratore del film sia a dir poco inaffidabile: nella letteratura, un narratore inaffidabile è un narratore che ha zero o poca credibilità nei confronti del lettore, che di conseguenza nel leggere la storia dovrà aspettarsi notevoli mistificazioni, bugie e tantissimi dubbi. E Korg, noto per la sue tendenze da giullare, appartiene decisamente a questa categoria. Un altro indizio in tal senso, sempre secondo la teoria, potrebbe essere rappresentato dalla scena in cui Thor conferisce i suoi poteri ai bambini asgardiani, gli stessi ai quali Korg sta raccontando la storia di Thor: secondo la teoria, si tratta di uno stratagemma narrativo di Korg utilizzato per movimentare le cose e permettere ai suoi fedeli ascoltatori di immedesimarsi ancora di più nella vicenda raccontata.

Decisamente una teoria spassosa, che di certo vi spingerà a guardare Thor: Love & Thunder da un'altra prospettiva...quella di Korg! Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Thor Love & Thunder approderà su Disney Plus tra qualche giorno, in occasione del Disney Plus Day.