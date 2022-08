Thor Love & Thunder, tanta Italia nel MCU: studio EDI ha realizzato i VFX per il film!

Thor Love & Thunder è uno dei successi al botteghino dell estate 2022, e vi farà piacere sapere che c'è anche tanta Italia nel nuovo blockbuster MCU con protagonista Chris Hemsworth.

Mentre aspettavate di scoprire le scene post credit di Thor Love & Thunder, seduti di fronte allo schermo del vostro cinema di fiducia, forse vi sarà capitato di intravedere nei titoli di coda del film il logo di EDI Effetti Digitali Italiani, la società italiana di VFX già vincitrice nelle ultime due edizioni dei David di Donatello. La EDI in queste ore ci ha comunicato di aver lavorato a ben 60 inquadrature di Thor: Love & Thunder, contribuendo alla creazione dei mondi fantastici immaginati dal regista e sceneggiatore Taika Waititi.

Tra le scene principali a cui ha lavorato il team, con la supervisione di Elisabetta Rocca e Stefano Leoni, ci sono quelle in cui il protagonista Chris Hemsworth si trova sulla cima della montagna in meditazione: per quella sequenza la EDI ha ricreato lo sfondo in 3D, l'atmosfera paradisiaca e realizzato i movimenti di Thor che prende il volo sulla sua ascia magica. Oltre a questa scena la EDI ha lavorato anche alla famosa sequenza nella quale Thor va a trovare Jane Foster in ospedale: potreste non aver notato effetti speciali in una scena così 'normale', ma in realtà la EDI ha ricreato in 3D l'intera armatura di Thor, dato che durante le riprese Chris Hemsworth non indossava il costume del Dio del Tuono. L'immagine che possiamo fornirvi in calce all'articolo, poi, mostra un'altra sequenza curata da ENI, quella dell'iconico ingresso in scena della Potente Thor durante la battaglia con l'esercito ombra di Gorr il macellatore di dei a Nuova Asgard.

"È un primo passo in questo universo, al quale accedono solo un gruppo ristretto di società" ha commentato Francesco Grisi, ceo di EDI. "Ciò dimostra che la qualità italiana non è seconda a nessuno e che l'efficienza che possiamo dare noi è anche superiore a quella a cui sono abituati i grandi Studios di Hollywood. È stato molto interessante collaborare con le altre aziende coinvolte nella realizzazione dei vfx per scambiarci asset e contributi. Il sentirsi parte della community internazionale che è dietro a questi film è stato estremamente motivante e illuminante sui risultati che si possono raggiungere grazie alla collaborazione tra talenti di questo livello. Realizzare le mirabili gesta dei supereroi è l’apoteosi della nostra creatività, è l’ecosistema dove il nostro lavoro diventa fondamentale."

Un traguardo del genere però nasce dal duro lavoro fatto in passato, che sta dando frutti che il pubblico vedrà nel prossimo futuro... "Dietro a questo traguardo c’è tanto lavoro", ha aggiunto Grisi. "Per poter lavorare sui film di questo tipo 28 anni fa sono andato in Francia e tra le varie cose ho avuto l’onore di lavorare su Batman e Robin, Fight Club e The Cell. Ventuno anni fa, quando ho aperto EDI insieme a Pasquale Croce, potevamo solo sognare di arrivare a realizzare gli effetti di un film di supereroi qui in Italia. Ma oggi posso dire con orgoglio che stiamo fornendo vfx per due dei più attesi cinecomix del 2022 per i due più grossi studios in circolazione".



L'indizio di Grisi è abbastanza diretto: con Thor: Love & Thunder già nelle sale distribuito dalla Disney, all'appello manca un altro film di supereroi curato da EDI in uscita entro la fine dell'anno, un titolo prodotto da un altro importante studio hollywoodiano. Provate a indovinare quale nella sezione dei commenti...