Thor Love & Thunder, Taika Waititi la tocca piano: Christian Bale miglior villain del MCU

Secondo quanto dichiarato in una recente intervista promozionale da Taika Waititi, regista e sceneggiatore dell'attesissimo Thor: Love & Thunder, il Marvel Cinematic Universe sta per accogliere il suo nuovo miglior villain: Christian Bale.

Nel film Christian Bale interpreterà Gorr il macellatore di Dei, la cui missione, come anticipato dalla trama ufficiale di Thor Love & Thunder, è quella di trovare tutti gli dei sparsi nell'universo e sterminarli uno per uno: evidentemente ci saranno delle motivazioni dietro questo sinistro e violento obiettivo, dato che Waititi nel parlare del suo nuovo film si è voluto sbilanciare dichiarando: "Nel film ci sarà un piccolo e fantastico manipolo di eroi, un gruppo davvero divertente e un po' strano, diciamo pure una nuova squadra composta da Thor, Korg, Valchiria e la Potente Thor. E poi, e questo è solo il mio modestissimo parere, abbiamo anche quello che è probabilmente il miglior cattivo che la Marvel abbia mai avuto, Christian Bale".

Ricordiamo che Thor: Love & Thunder è atteso nelle sale italiane a partire dal 6 luglio prossimo. Il film seguirà Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore: il suo riposo sarà interrotto dalle azioni di Gorr (Christian Bale), e per fermarlo il Dio del Tuono si affiderà all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di tutti, ora brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, e ha assunto l'identità della Potente Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi.

