Thor Love & Thunder, Taika Waititi: 'Sarà più divertente di Thor: Ragnarok'

Il regista e sceneggiatore di Thor: Love and Thunder Taika Waititi ha parlato del nuovo capitolo della saga del Dio del Tuono, definendolo "forse anche più divertente del precedente".

Sono finalmente terminate le riprese di Thor: Love and Thunder, come annunciato sui social dagli stessi Taika Waititi e Chris Hemsworth pochi giorni fa, e ora tutti si chiedono quale tipo di film avremo per le mani il prossimo anno.

E, beh, stando a quanto affermato da Waititi in persona, sarà sicuramente una pellicola divertente. Persino più di Thor: Ragnarok.

"Credo che Thor: Love and Thunder possa essere anche più divertente di Thor: Ragnarok... Tutto ciò che abbiamo fatto in Ragnarok lo abbiamo praticamente moltiplicato" ha infatti dichiarato il regista al The Sydney Morning Herald, e considerato quanto psichedelico e fuori di testa fosse il terzo film di Thor, non è semplice immaginare una sua versione ancor più folle. Ma se c'è chi può riuscirci, quello è sicuramente Taika Waititi.

E quando gli chiedono se ci sarà un quinto capitolo della saga, magari diretto sempre da lui, risponde: "Chissà se ne faremo un altro ancora dopo questo, ma sento che abbiamo davvero messo tutto ciò che avevamo in questo film: ogni idea, ogni singolo ridicolo concept o gag o stunt o personaggio. Non potrei esserne più soddisfatto".

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a febbraio 2022.