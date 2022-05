Thor Love & Thunder, Taika Waititi rassicura i fan: 'Niente passaggio di testimone'

Dopo avervi parlato del grande e attesissimo ritorno anticipato dal poster di Thor Love & Thunder, sentiamo cos'ha da dire il regista e sceneggiatore Taika Waititi a tutti i fan impauriti dal fatto che il nuovo film del MCU possa essere l'ultima volta di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono.

Da dove viene questo timore? Ovviamente dal fatto che il nuovo capitolo della saga introdurrà una versione femminile di Thor, la famosa Potente Thor interpretata da Natalie Portman, che come visto nel trailer di Thor Love & Thunder pubblicato in queste ore tornerà a vestire i panni di Jane Foster dopo l'assenza da Thor: Ragnarok e il cameo in Avengers: Endgame. Ma se anche voi temete per il futuro di Chris Hemsworth nel MCU, Taika Waititi ha un messaggio per voi:

"Ci atteniamo abbastanza fedelmente alla trama di Jane Foster nei fumetti Marvel, e questo avrà una forte influenza sulla stria del film. Abbiamo cercato di prendere le parti migliori di quella saga", ha detto il regista e sceneggiatore premio Oscar, riferendosi agli acclamati fumetti di Thor scritti da Jason Aaron. "E inoltre trovo molto divertente che Thor si sia dato così tanto da fare per ottenere Stormbreaker, quella grande ascia incredibile, mentre ora il suo martello è semplicemente finito nelle mani di qualcun altro. Non è più il suo martello. E allora capisco perché molti fan possano arrivare a presumere che, 'oh, ok, questo film sarà il fatidico passaggio di testimone'... Personalmente non sono a conoscenza dei piani della Marvel a lungo termine, ma posso dire non è così."

Il prossimo film MCU arriverà nelle sale dal prossimo 6 luglio. Per altri approfondimenti scoprite gli easter egg nascosti nel trailer di Thor Love & Thunder.