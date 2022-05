Thor Love & Thunder, Taika Waititi ancora sul Gorr di Christian Bale: 'Formidabile'

Dopo aver anticipato che Christian Bale diventerà il miglior villain del MCU in Thor Love & Thunder, il regista e sceneggiatore Taika Waititi è tornato ad anticipare la performance dell'attore premio Oscar nei panni del temibile Gorr il macellatore di Dei.

Parlando con Entertainment Weekly, Watiti ha descritto l'interpretazione di Christian Bale nei panni Gorr il macellatore di dei come "a dir poco formidabile", dichiarando: "Personalmente penso che sia probabilmente uno dei migliori cattivi che la Marvel abbia mai avuto nei loro film. Christian è a dir poco formidabile". Inoltre, nonostante non abbia offerto dettagli concreti sul villain, Waititi ha anche aggiunto: "Sarà un personaggio molto stratificato".

Thor: Love and Thunder segnerà il debutto di Christian Bale nel Marvel Cinematic Universe: l'attore, vincitore dell'Oscar per The Fighter e simbolo della DC grazie alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, interpreterà un villain relativamente 'nuovo' della Marvel Comics, apparso per la prima volta nel 2012 nel fumetto "Thor: God of Thunder" #12, scritto da Jason Aaron e disegnato da Esad Ribic. Nei fumetti, Gorr nasce in un mondo morente senza nome e dopo aver perso la sua famiglia a causa di un antico dio antico, riuscì a impadronirsi della Lama di Knull e col potere che quest'arma gli conferì iniziò una sanguinosa crociata contro tutti i pantheon di dei che esistono nell'universo Marvel.

A proposito di dei, ecco che cosa ha detto Taika Waititi a proposito di Russell Crowe, che in Thor: Love & Thunder interpreterà Zeus. Il film, lo ricordiamo, uscirà in Italia dal 6 luglio prossimo.