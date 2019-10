Thor: Love & Thunder, Taika Waititi ha completato la sceneggiatura, tornerà anche Korg

Presentando la sua nuova opera Jojo Rabbit al Jimmy Kimmel Live, l'acclamato regista e sceneggiatore Taika Waititi ha potuto anticipare anche qualche dettaglio relativo alla produzione di Thor: Love & Thunder, ultimo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Queste le parole del regista, che volendo potete anche ascoltare nel video integrale riportato in calce all'articolo.

"Ho appena finito un paio di stesure della sceneggiatura, e posso dire che ci saranno due Thor. Sapete tutti che il personaggio di Natalie Portman, Jane Foster, tornerà: interpreterà una versione femminile di Thor, ispirata ad una famosa run a fumetti. Quindi si, ci saranno due Thor. E tornerà anche il mio personaggio, Korg!"

Thor: Love & Thunder sarà quindi il sesto film consecutivo che Waititi scriverà, dirigerà e interpreterà, dopo Eagle vs Shark, Boy, Vita da Vampiro, Selvaggi in Fuga, Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit. Il personaggio di Korg, che ha debuttato in Ragnarok, è comparso anche in Avengers: Endgame.

In un'altra intervista, vi segnaliamo che Waititi ha discusso l'opportunità di arrivare a toccare argomenti delicati come il cancro al seno di Jane Foster in Love & Thunder, mentre poche ore fa, sempre promuovendo Jojo Rabbit, ha risposto a Martin Scorsese attraverso alcune esilaranti dichiarazioni.