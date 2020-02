Thor: Love & Thunder, Taika Waititi anticipa diversi dettagli sul film Marvel Studios

In una recente intervista promozionale con Variety nella quale ha commentato la sua recente vittoria agli Oscar per la miglior sceneggiatura adattata di Jojo Rabbit, il regista Taika Waititi ha anche rivelato alcuni dettagli sul suo prossimo film, Thor: Love & Thunder.

L'autore, per la verità, sta attualmente finendo di montare il suo vero prossimo film, Next Goal Wins, per il quale durante l'intervista ha confermato un'uscita intorno all'autunno/inverno 2020. Molto presto però inizierà le riprese del quarto capitolo della saga stand-alone di Thor, la cui uscita è invece prevista per il 5 novembre 2021.

"Non so quanto il nostro film si avvicinerà ai fumetti. Quella serie [la run di Jason Aaron su Thor, ndr] è stata una grande fonte di ispirazione e ha influenzato le prime bozze. Ma alla Marvel cambiamo sempre tutto. Potrei dire una cosa in questo momento, e tra due anni sarà l'esatto contrario, oppure non esisterà neanche. Continuiamo a scrivere anche in post-produzione basandoci su ciò che il pubblico vuole. Testiamo il film. Nei film precedenti ci sono stati enormi cambiamenti per il personaggio e per la storia. Abbiamo rigirato intere scene. Penso che sia per questo che fanno un lavoro così buono. Sono implacabili nella ricerca continua di realizzare un buon film."

Il regista ha anche ammesso di non provare alcun fastidio nel dover organizzare delle sessioni di riprese aggiuntive. "Ho fatto delle riprese aggiuntive su ogni singolo film che ho girato in vita mia. In realtà ne tengo conto durante le stime del budget. Mi piacciono le riprese aggiuntive. Non c'è nessuna vergogna di tornare sul set per risolvere qualcosa."

Infine, Waititi ha commentato la possibilità che la Valchiria di Tessa Thompson sia esplicitamente queer nel prossimo film: "L'IP non è mio, ovviamente, ma con gli attori ascolto qualunque cosa li faccia sentire a proprio agio - soprattutto se credono che sia una scelta naturale, o una naturale evoluzione per il loro personaggio - quindi sono abbastanza favorevole. Se Tessa vuole farlo, io ci sto."

Ricordiamo che, notizia di qualche giorno fa, il copione di Thor: Love & Thunder sarà scritto anche da Jennifer K. Robinson, che lavorerà insieme a Waititi.

