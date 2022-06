Thor Love & Thunder, svelato il rating ufficiale: include un avviso di nudità!

Mentre ci si chiede se la saga di Thor continuerà in un quinto capitolo, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto da Taika Waititi con protagonista Chris Hemsworth ha ricevuto la sua classificazione ufficiale dalla Motion Picture Association.

Secondo FilmRatings.com, il nuovo film Marvel Studios sarà classificato anche questa volta come PG-13, un rating scelto per "intense sequenze di violenza e azione fantascientifica, linguaggio scurrile, materiale suggestivo e nudità parziale". La nudità parziale era già stata scopertamente anticipata dal trailer di Thor Love & Thunder, che include una scena in cui Zeus di Russell Crowe "toglie accidentalmente" tutti i vestiti di Thor, mandando in estasi non solo le Parche ma anche la Jane Foster di Natalie Portman, seduta tra il pubblico dell'arena dell'Olimpo. Non è chiaro, al momento, se il film includerà altre sequenze senza veli o scene di sesso, ma conoscendo l'autore e tenendo a mente il sottotitolo scelto...

Ricordiamo che Thor Love & Thunder includerà il ritorno di Jane Foster di Natalie Portman, questa volta in versione Potente Thor dopo aver raccolto il martello Mjolnir. Nel cast ci saranno anche le star della saga di Guardiani della Galassia, la Valchiria di Tessa Thompson, Taika Waititi nei panni di Korg, Jaimie Alexander che torna come Lady Sif, il già citato Russell Crowe nei panni di Zeus, controparte della mitologia greca del Dio del Tuono e ovviamente l'attesissimo Christian Bale nei panni del villain Gorr il macellatore di dei.

L'uscita in Italia è fissata per il prossimo 6 luglio, solo al cinema.