Thor: Love & Thunder, svelato un misterioso nuovo personaggio per il film Marvel?

Thor: Love and Thunder è ancora molto lontano dall'entrare nella sua produzione effettiva, ma un nuovo casting call sembra confermare l'introduzione di un misterioso nuovo personaggio nel film Marvel Studios con protagonista Chris Hemsworth.

Illuminderdi ha condiviso i dettagli di un casting per un personaggio principale di supporto chiamato col nome in codice di "Zappa". Si dice che la Marvel stia cercando "un giovane maschio afro-americano di 11-12 anni", con la descrizione che indica questo giovane come "intelligente, impavido, maturo, con un buon senso dell'umorismo".

Queste chiamate di casting di solito usano nomi falsi per nascondere la vera identità del personaggio in questione, quindi c'è una buona probabilità che questo ragazzo ovviamente non si chiami davvero Zappa. Indipendentemente da ciò, la descrizione non ricorda alcun personaggio famoso del mondo di Thor o della Marvel Comics, quindi potrebbe trattarsi di una creazione originale di Taika Waititi, che ricordiamo scriverà e dirigerà il film.

Per il momento, dunque, c'è ampio spazio di manovra per le supposizioni: voi cosa ne pensate? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

