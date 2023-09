Thor: Love & Thunder, finalmente svelato il cameo cancellato di Jeff Goldblum

In queste ore è stato finalmente rivelato uno sguardo approfondito alla scena cancellata di Jeff Goldblum nei panni del Gran Maestro in Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista Chris Hemsworth.

In passato la presenza di Jeff Goldblum in Thor 4 era stata confermata dallo stesso Taika Waititi, ma l'autore aveva successivamente rivelato che la scena con la star de La mosca e Jurassic Park purtroppo era stata tagliata dal montaggio finale del film Marvel Studios. Ora l'artista William Groebe ha pubblicato una serie di storyboard ufficiali realizzati per Thor: Love and Thunder, alcuni dei quali includono appunto un succoso dietro le quinte per la sequenza cancellata con il Gran Maestro di Jeff Goldblum: intitolata 'La luna della vergogna', la scena - disponibile nel link della fonte che trovate in calce all'articolo -raffigura Thor, Jane Foster e Valkyrie che portano la testa di Korg dal Gran Maestro su una luna remota per curare il loro amico.

Attualmente non è chiaro se il Gran Maestro tornerà nel MCU: nella serie tv Marvel di She-Hulk, infatti, è stata mostrata una navicella spaziale Sakaaran che secondo i fan assomiglia molto al Commodoro del Gran Maestro, e considerando l'amicizia tra Taika Waititi e Jeff Goldblum un ritorno del personaggio non è da escludere per il futuro della saga. Da notare, tra l'altro, che la Fase 4 ha visto ritorni eccellenti nel MCU per i co-protagonisti della saga di Thor, come ad esempio Jane Foster di Natalie Portman, Heimdall di Idris Elba, Lady Sif di Jaime Alexander e perfino Darcy di Kat Dennings, apparsa nella serie tv WandaVision.

A questo proposito, scoprite le ultime novità sul nuovo film Marvel Thor 5.