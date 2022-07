Thor: Love & Thunder ha già superato i 400 milioni globali: i numeri del box office

Thor: Love And Thunder supererà i 400 milioni di dollari al botteghino mondiale col prossimo aggiornamento delle cifre internazionali, dopo che la vendita dei biglietti di giovedì ha spinto il totale globale stanziarsi ad un incasso di 382,4 milioni di dollari.

L'uscita di Disney/Marvel Studios ha incassato 3 milioni di dollari in Francia nel giorno di apertura (includendo le anteprime), portando ad un 53% in più rispetto al debutto di Thor: Ragnarok, un 42% in più rispetto all'esordio di The Batman ma un 6% in meno se comparato a quello di Jurassic World: Dominion. Nel Regno Unito il film ha già incassato $20 milioni, in Corea del Sud $17 milioni, in Australia, patria di Chris Hemsworth e luogo delle riprese del film, $16,8 milioni, con $14,6 milioni incassati in Messico e $12,5 milioni arrivati dall'India. In altri mercati, Thor: Love And Thunder è a quota $10,8 milioni di dollari in Brasile, $8,8 milioni di dollari in Indonesia, $7,5 milioni di dollari in Germania, $6,4 milioni di dollari in Italia, $5,7 milioni di dollari in Giappone, $5 milioni di dollari in Spagna e $4,7 milioni di dollari in Argentina: tutti risultati importanti, che chiaramente fanno ben presagire giunti alle porte del nuovo weekend.

Ricordiamo che Thor Love & Thunder è costato più del solito alla Marvel in termini di budget, dunque sarà importante tenere conto della performance al box office e della tenitura dei numeri, anche in vista del quinto capitolo della saga di Thor, non ancora annunciato in via ufficiale ma palesemente anticipato dalla didascalia 'Thor ritornerà' inserita al termine dei titoli di coda.

In tal senso vi ricordiamo che la prossima settimana i Marvel Studios presenteranno il futuro del Marvel Cinematic Universe dal palco del San Diego Comic-Con, dunque rimanete sintonizzati!