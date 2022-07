Thor Love & Thunder sarà un altro successo targato Marvel: partirà oltre i 300 milioni?

Oggi al cinema in Italia arriva Thor Love & Thunder, e gli analisti già si sfregano le mani di fronte al nuovo titolo Marvel Studios, che promette di scuotere letteralmente con tuoni e lampi il già ricchissimo box office estivo.

Secondo i numeri riportati in queste ore da Deadline, infatti, la prossima puntata della Fase 4 del MCU dovrebbe esordire oltre i $300 milioni di dollari, con circa $140-160 milioni dagli Stati Uniti e dal Canada e altri $150 milioni a livello internazionale. Cifre che faranno benissimo alle industrie di tutto il mondo, soprattutto considerato che arriveranno sulla scia dei record miliardari di Top Gun Maverick di Tom Cruise e la partenza col botto di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo di Universal e Illumination, che ha battuto i record del botteghino per i quattro giorni di vacanza del 4 luglio.

Il ritorno del regista Taika Waititi nel MCU arriva cinque anni dopo la totale reinvenzione (e il rinvigorimento) del Dio del Tuono con Thor: Ragnarok, che all'epoca aveva aperto a $122,7 milioni a livello nazionale chiudendo con un totale mondiale di $854 milioni, che ne fecero il più grande successo della saga di Thor. Ragnarok è anche uno dei titoli più apprezzati del Marvel Universe (con 93% su Rotten Tomatoes), mentre Love & Thunder ha ottenuto una valutazione meno 'fresca' sul famoso aggregatore di recensioni (71%, un numero inferiore a quello del primo Thor del 2011, fermo al 77%, ma superiore a quello di Thor: The Dark World del 2013, valutato 66%).

Staremo a vedere come si comporterà Thor: Love & Thunder al box office: rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti.