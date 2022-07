Thor Love & Thunder, spiegazione del finale: più commovente di Infinity War e Endgame?

Thor Love & Thunder è al cinema in Italia da ieri mercoledì 6 luglio, ma sui social i fan stanno già reagendo al clamoroso finale del film di Taika Waititi, da alcuni considerato più commovente di quelli di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Negli ultimi istanti del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, infatti, Thor e Gorr il macellatore di dei arrivano di fronte a Eternità, un essere cosmico al centro dell'universo: nel corso del film viene spiegato agli spettatori che Eternità è in grado di esaudire il più grande desiderio di colui che riuscirà a trovarlo, e la sceneggiatura di Taika Waititi lascia intendere che, considerato il suo nome poco conciliante, Gorr il macellatore di dei una volta raggiunto Eternità chiederà all'essere supremo l'estinzione di tutte le creature divine del MCU.

In realtà, impietosito da Jane Foster morente per il cancro e convinto dalle parole di Thor, che gli chiede di rinunciare all'odio e abbracciare definitivamente l'amore, Gorr ormai libero dall'influsso della Necrospada usa il suo unico desiderio per ottenere quello che ha sempre voluto davvero, ovvero riportare in vita sua figlia, morta all'inizio del film: il villain, redento nei suoi ultimi istanti, chiede a Thor di prendersi cura della bambina, e dopo la morte di Jane nel finale del film il Dio del Tuono viene mostrato nel ruolo inedito di padre, pronto a nuove avventure con la figlia di Gorr, dotata dei poteri di Eternità.

Vi aspettavate un esito così commovente? E come immaginate che sarà il futuro di Chris Hemsworth nel MCU con Thor nel nuovo ruolo di papà? Ditecelo nei commenti!