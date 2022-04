Thor Love & Thunder: primo sguardo al misterioso personaggio di Russell Crowe!

Il trailer di Thor Love & Thunder ha svelato parecchie sorprese ai fan del Marvel Cinematic Universe, come il debutto di Natalie Portman nei panni della Mighty Thor, ma ha anche anticipato la presenza dell'amatissimo Russell Crowe.

La star de Il gladiatore e The Insider nel nuovo film di Taika Waititi interpreterà il Dio del Tuono Zeus, il capo di tutti gli dei nella mitologia greca: nel filmato promozionale pubblicato dai Marvel Studios durante le festività di Pasqua, Russell Crowe può essere intravisto di spalle in una scena che lo vede indossare un'armatura lucente ed impugnare uno scettro dorato a forma di saetta, mentre aizza la folla di quella che sembrerebbe essere una grossa arena. L'attore, di spalle rispetto alla cinepresa, sfoggia anche una lunga chioma castana e presumibilmente una folta barba dello stesso colore, anche se purtroppo non viene mai mostrato in volto.

Non è chiaro al momento quanto sarà esteso il ruolo di Russell Crowe nei panni di Zeus, se avrà un certo peso nel corso della trama o se sarà relegato solo ad una breve apparizione per un cameo. Ricordiamo che il gigantesco cast del film, oltre a Chris Hemsworth e Natalie Portman, include anche Tessa Thompson come Re Valkyrie di New Asgard, Taika Waititi come Korg, Jaimie Alexander come Lady Sif, Jeff Goldblum come Grandmaster, e tutto il cast di Guardiani della Galassia, con Chris Pratt come Star-Lord, Karen Gillan come Nebula, Dave Bautista come Drax, Pom Klementieff come Mantis, Vin Diesel nela voce di Groot e Bradley Cooper nella voce di Rocket Raccoon.

La data d'uscita è fissata per il prossimo 6 luglio. Nel frattempo, leggete la trama ufficiale di Thor Love & Thunder.