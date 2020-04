Thor: Love & Thunder: dalla sessualità di Valchiria ad un drammatico retroscena su Korg

Taika Waititi, il regista di Thor: Love & Thunder, ha tenuto nella notte una live-commentary dedicata a Ragnarok, e ovviamente trattandosi di Taika Waititi si è finiti a parlare del prossimo, attesissimo film Marvel Studios con protagonista Chris Hemsworth.

Insieme al regista, hanno partecipato alla live anche Mark Ruffalo e Tessa Thompson, rispettivamente Hulk e Valchiria, co-protagonisti di Ragnarok e visti l'anno scorso in Avengers: Endgame: proprio quest'ultimo film ha cambiato notevolmente tutte le carte in tavola dei tre personaggi principali, con Valchiria eletta addirittura "re di New Asgard" dal figlio di Odino.

Quando Love and Thunder è stato annunciato al Comic Con di San Diego dell'anno scorso, venne anticipato come ben ricorderete che il film si sarebbe concentrato sulla sessualità di Valchiria e sul fatto che sarà la prima supereroina LGBTQ del Marvel Cinematic Universe. Come nuova leader degli Asgardiani, nel film il personaggio dovrà trovare una e la Thompson, durante la live, ha chiesto se anche Korg, l'alieno roccioso interpretato da Waititi, avrà un interesse amoroso.

Waititi ha anticipato che Korg rimarrà single perché era nella sua vita è stato "profondamente innamorato e ha perso quell'amore ... Non si sente abbastanza coraggioso per cercarne un altro".

Ha aggiunto che i fan della Marvel impareranno di più sulla razza aliena di Korgan Korg, ma ha tenuto le labbra cucite quando gli sono state chieste informazioni sul segretissimo ruolo di Christian Bale, che interpreterà il villain del film. In compenso, Waititi ha parlato di Silver Surfer, Loki e Beta Ray Bill, e per saperne di più non dovete far altro che cliccare sul link evidenziato.