Thor: Love & Thunder, la serie tv Loki è pensata per riportare il villain nel presente?

Stando a dei rumor che FandomWire si vanta di aver riportato in esclusiva, Tom Hiddleston potrebbe comparire nel cast di Thor: Love & Thunder, ultimo film della Fase 4 del MCU.

Come sappiamo il lungometraggio, quarto capitolo della serie stand-alone dedicata al Dio del Tuono, sarà scritto e diretto ancora una volta da Taika Waititi, già dietro all'acclamato Thor: Ragnarok: quel film in particolare è stato il grande passo verso la redenzione per Loki, poi ucciso definitivamente da Thanos all'inizio del successivo Avengers: Infinity War (leggi: Everycult su Infinity War).

Avengers: Endgame però ha cambiato le carte in tavola, tirando in ballo una nuova versione del Dio degli Inganni: il personaggio è il Loki del 2012, quindi quello precedente al percorso di redenzione escogitato da Kevin Feige nel corso della Infinity Saga, che sarà protagonista di una sua serie televisiva stand-alone in uscita per Disney+.

Loki uscirà sulla nuova piattaforma streaming tra la primavera e l'estate 2021, ovvero qualche mese prima dell'arrivo nei cinema di Thor: Love & Thunder, a sua volta previsto per il 5 novembre dello stesso anno. Ora, visto e considerato che le serie tv Disney+ avranno un forte impatto sugli eventi cinematografici del MCU, come confermato e più volte ribadito da Kevin Feige, è più che probabile che alla fine della sua storia stand-alone il personaggio tornerà nel presente.

Nella prima foto promozionale di Loki infatti il personaggio poteva essere visto davanti ad un cinema che aveva in cartellone Lo Squalo di Steven Spielberg (leggi: Everycult su Lo Squalo), dettaglio che aveva fatto presumere che il villain si sarebbe sposato attraverso il tempo.

Secondo quanto riferito, Loki nella mini-serie userà il Tesseract del quale è entrato in possesso nel 2012 per viaggiare attraverso il Multiverso del MCU, e alla fine del suo viaggio riuscirà a tornare nella realtà principale ... giusto in tempo per Thor: Love & Thunder.

L'idea non sembra così assurda, dato che è improbabile che i Marvel Studios rinuncino ad un attore come Tom Hiddleston dopo aver così sorprendentemente e strategicamente pianificato il suo ritorno in Endgame. Secondo voi le cose andranno così? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.