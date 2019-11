Thor: Love & Thunder, secondo una romantica teoria ci sarà anche Beta Rey Bill

A circa un mese dalle dichiarazioni di Chris Hemsworth sull'eventuale presenza di Beta Ray Bill nel nuovo capitolo della saga del Dio del Tuono Thor: Love & Thunder, un'affascinante teoria prova ad immaginare come questo debutto verrà portato sullo schermo.

Secondo l'utente di Reddit Lazer Shell il nuovo film di Taika Waititi, sottotitolato Amore e Tuono, rispecchierà queste due parole prenderà di petto qualcosa che finora è rimasto marginale nella saga di Thor: la vita sentimentale del protagonista.

In questo senso, ci sono diversi archi di personaggi dei fumetti che potrebbero essere coinvolti nel raccontare la storia di Love and Thunder, e l'utente punta tutto sulla storia d'amore tra Lady Sif e Beta Ray Bill. Secondo Lazer Shell: "Jane - che come è già stato confermato, prenderà Mjolnir - è il primo personaggio che legherà i temi di Amore e Tuono. Il secondo sarà Beta Ray Bill, che prenderà Stormbreaker o un nuovo martello che gli darà i poteri di Thor, così da essere legato al Tuono. Sarà anche legato all'Amore poiché nei fumetti lui e Sif hanno una relazione, Beta Ray Bill è stato il primo mortale a far capire a Sif perché Thor fosse così innamorato di Jane."

Voi cosa ne pensate di questa eventualità? Vi aspettate qualcosa di simile? E come potrebbe infilarsi Valchiria, nuova "re" di Asgard e probabilmente fra i personaggi centrali del prossimo film, in questo quadretto? Discutiamone nei commenti.

