Thor Love & Thunder, una scena eliminata promette più spazio ai Guardiani della Galassia

Il nuovo trailer di Thor Love & Thunder pubblicato nelle scorse ore dai Marvel Studios ha svelato la data d'uscita del film di Taika Waititi per il mercato home-video, promettendo anche diverse scene eliminate mai viste prima.

Una di queste concederà più spazio ai Guardiani della Galassia: come riportato da ComicBook, la Marvel ha rilasciato nuovi dettagli della versione blu-ray per il film di Taika Waititi e una delle scene eliminate include Star-Lord e Mantis. La sequenza eliminata dal film - la cui durata iniziale si attestava alle quattro ore, prima del montaggio definitivo - si intitola "Wasting Time" e presenta Mantis e Peter Quill che si recano da Thor per convincerlo ad aiutarli.

Ricordiamo che Thor: Love and Thunder è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, al termine del quale il supereroe divino di Chris Hemsworth aveva lasciato la terra con Star Lord e gli altri, ma prima degli eventi di Guardiani della Galassia 3: le scene eliminate contenute nell'edizione home-video del film MCU saranno l'occasione perfetta per ritrovare i supereroi più pasticcioni della galassia, in attesa di rivederli protagonisti di Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, che secondo il regista e sceneggiatore James Gunn sarà l'epilogo della Fase 4 del MCU.

Guardiani della Galassia 3, lo ricordiamo, uscirà il 5 maggio 2023 all'interno della line-up della Fase 5.