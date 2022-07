Thor: Love & Thunder, anche Rita Ora elogia Taika Waititi: 'Lavoro incredibile'

Thor: Love & Thunder è al cinema e così Rita Ora ha voluto elogiare tutto l'incredibile lavoro svolto da tutti gli addetti ai lavori e in particolar modo quello del suo compagno Taika Waititi che dopo Thor: Ragnorok è tornato alla direzione di un film Marvel dedicato al dio del tuono.

Postando alcune sue foto al fianco del poliedrico regista la cantante ha scritto: "Tante congratulazioni a Taika Waititi e a tutta la squadra che ha collaborato per Thor. Ho visto in prima persona l'incredibile duro lavoro richiesto per questo film. Andate tutti a vederlo questo venerdì".

Sebbene Taika Waititi sia molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che ha incontrato per la prima volta Rita Ora più di 5 anni fa, ma che la loro relazione è effettivamente iniziata nel 2021. Si parla addirittura già di matrimonio per i due, nonostante le riviste scandalistiche riportino spesso e volentieri notizie assai sui generis sulla loro relazione.

Si vocifera infatti che ci sia una relazione a 3 con Tessa Thompson, altra star di Thor: Love & Thunder. Diverso tempo fa infatti sono spuntate sul web foto piuttosto bollenti che ritraggono il regista e la cantante impegnati a coccolarsi vicendevolmente proprio con l'interprete di Valchiria nel Marvel Cinematic Universe.