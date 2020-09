Thor: Love & Thunder, le riprese potrebbero spostarsi in Australia: ecco perché

Chris Hemsworth ha confessato alla stampa australiana che Thor: Love & Thunder verrà girato nel continente oceanico, luogo natio dell'attore. Dopo le riprese di Ragnarok anche quelle di Love & Thunder potrebbero quindi svolgersi in Australia, avvicinando Hemsworth alla famiglia, considerato che l'attore vive proprio in Oceania.

Una prospettiva certamente 'scomoda' per il resto del cast ma non per l'interprete di Thor:"Essere in grado di stare a casa e mettere i bambini a letto nella propria casa invece di trascinarli in giro per il mondo in vari hotel è, da genitore, estremamente importante. Mia moglie è sicuramente felice" ha spiegato l'attore.

La scelta di spostare le riprese in Australia pare sia dettata anche dalle complicanze create dalla pandemia di Coronavirus.



Il Nuovo Galles del Sud, stato in cui si trova la capitale australiana Sydney, avrebbe assicurato il film con una sovvenzione del governo federale da 24,1 milioni di dollari e si prevede che la produzione porterà più di 175 milioni di dollari nell'economia locale.

Nel film Chris Hemsworth riprenderà il ruolo del Dio del Tuono, Thor, mentre Natalie Portman rivestirà i panni di Jane Foster.

Nelle scorse ore purtroppo è stato ufficializzato lo slittamento di Black Widow e di conseguenza la ricollocazione anche degli altri film del Marvel Cinematic Universe.

Di recente Chris Hemsworth ha dichiarato che Thor: Love & Thunder non sarà il suo ultimo film nell'MCU. L'attore ha preso parte anche ad Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.