Thor: Love & Thunder, riprese concluse: fan scioccati dal nuovo look di Chris Hemsworth!

A conferma delle recenti indiscrezioni su Thor: Love & Thunder, la nuova foto dal set del film di Taika Waititi con protagonista Chris Hemsworth annuncia che le riprese dell'attesissimo quarto capitolo della saga del Dio del Tuono sono finalmente concluse.

Per festeggiare l'importante traguardo della produzione, Hemsworth ha postato sulla sua pagina ufficiale di Instagram una foto che lo ritrae sul set insieme allo sceneggiatore premio Oscar e regista Taika Waititi: come potete vedere in calce all'articolo, la star del MCU mostra il suo nuovo possente fisico da Thor - rimesso in sesto a colpi di allenamenti dopo gli eventi di Avengers: Endgame - mentre Waititi, anche interprete dell'alieno Korg, sfoggia quella che sembrerebbe essere una nuova armatura per il suo personaggio.

"Abbiamo concluso le riprese di Thor Love and Thunder, ma è anche il giorno nazionale della non flessibilità, quindi ho pensato che questa foto super rilassata fosse appropriata!" ha scherzato Hemsworth nella didascalia, facendo riferimento ai suoi muscoli ipertesi. "Il film sarà pazzesco e divertente e potrebbe anche commuovervi. Tanto 'love', tanto 'thunder'! Grazie a tutto il cast e alla troupe che hanno reso incredibile un altro viaggio Marvel. Allacciate le cinture, preparatevi e ci vediamo al cinema!!"

Ricordiamo che Thor: Love & Thunder ha una data di uscita fissata al 6 maggio 2022. Nel cast anche Natalie Portman, Russell Crowe, Christian Bale, Tessa Thompson e tutto il cast di Guardiani della Galassia. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.