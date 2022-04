Thor: Love & Thunder, avete riconosciuto questa immagine? E' identica ai fumetti!

Dopo aver letto insieme la trama ufficiale di Thor Love & Thunder, torniamo a parlare del trailer svelato nel giorno di Pasquetta puntando la lente d'ingrandimento su un'immagine molto particolare tratta letteralmente dai fumetti Marvel.

Inclusa per qualche secondo nel teaser trailer di Thor Love & Thunder, l'inquadratura ritrae il Thor di Chris Hemsworth e il Korg di Taika Waititi in piedi su una roccia che domina dall'alto il gigantesco cadavere di un dio misterioso; come potete vedere in calce all'articolo però l'immagine è fedelissima ai fumetti Marvel di Thor, e allora ci viene in soccorso per identificare il dio di ghiaccio sconfitto: si tratta - per lo meno nei fumetti - di Falligar the Behemoth, ucciso da Gorr il macellatore di Dei, il villain interpretato da Christian Bale nel film. Ovviamente l'identità del dio ucciso nel film rimane ignota per il momento, ma considerata l'incredibile cura con la quale Taika Waititi ha ricostruito questa vignetta per il suo film, difficilmente si tratterà di un altro personaggio.

Qualora ve lo steste chiedendo, la vignetta in questione è tratta da "Thor: God of Thunder Vol. 1 #3", terza parte dell'arco narrativo dedicato a Gorr: uscito nel dicembre 2012, il numero è stato scritto da Jason Aaron, disegnato da Esad Ribić e colorato da Ive Svorcina.

Thor: Love & Thunder uscirà in Italia dal 6 luglio prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Vi eravate accorti di questo parallelismo con i fumetti? Ditecelo nella sezione dei commenti!