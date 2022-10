Thor Love & Thunder è da record su Disney+: ben 1,5 miliardi di ore di visualizzazione!

Thor Love & Thunder sta per arrivare in home video ma nel frattempo il film del Marvel Cinematic Universe ha accumulato una seconda grande vittoria nel suo lungo ciclo distributivo.

Dopo aver incassato 760 milioni di dollari a livello globale nel corso della sua run nelle sale cinematografiche, diventando il secondo titolo del franchise dietro a Thor: Ragnarok ma anche il migliore a livello domestico, Thor: Love and Thunder ha dominato anche le classifiche streaming in seguito alla sua uscita sulla piattaforma Disney Plus: in base al nuovo aggiornamento pubblicato da Nielsen, infatti, il film di Taika Waititi con protagonisti Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale ha generato la bellezza di 1,5 miliardi di minuti visualizzati nei soli Stati Uniti durante i suoi primi quattro giorni di vita sul servizio di streaming della Disney, dall'8 all'11 settembre.

Per un rapido confronto con un altro film molto popolare arrivato in streaming nello stesso periodo, Thor: Love & Thunder ha fatto il triplo dei numeri di Elvis, che su HBO Max ha collezionato ha 482 milioni di minuti di visualizzazioni in quei giorni. A quanto pare, insomma, la popolarità del personaggio e della saga non hanno risentito delle lamentele dei detrattori del regista Taika Waititi, evidentemente in minoranza rispetto all'ampio pubblico dei Marvel Studios.

Anche voi avete recuperato o rivisto Thor Love & Thunder su Disney Plus? E da che parte state, a proposito delle polemiche sullo stile e l'umorismo dell'autore neozelandese? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.