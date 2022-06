Thor Love & Thunder racconterà le origini di Venom grazie a Gorr il macellatore di dei?

In attesa di scoprire cosa è successo a Jane Foster dopo Thor Dark World, c'è un altro quesito che a pochi giorni dal debutto di Thor Love & Thunder sta tormentando i fan del Marvel Cinematic Universe.

E' possibile che, con l'inclusione del tanto atteso nuovo villain Gorr il macellatore di dei, interpretato dall'attore premio Oscar Christian Bale, Thor Love & Thunder racconti le origini di Venom, il famoso villain di Spider-Man? Il pubblico generalista potrebbe considerare assurda questa eventualità, ma i lettori dei fumetti Marvel avranno sicuramente già capito dove vogliamo andare a parare e in che modo questo argomento riguarda il villain di Bale.

Nelle storie della Marvel Comics, infatti, Gorr brandisce la Necrospada, un'arma micidiale in grado di uccidere gli dei. Ma questa lama non è solo un cimelio dal grande potere, dato che la sua storia d'origine è legata a Knull, il dio dei simbionti che nei fumetti Marvel ha creato Venom, Carnage e tutti gli altri alieni con cui Spider-Man ha avuto periodicamente a che fare nel corso della sua lunga storia editoriale.

Alcuni fan hanno già notato che il materiale promozionale di Thor Love & Thunder potrebbe aver suggerito una connessione con Knull: nella clip in anteprima presentata da Tessa Thompson al Jimmy Kimmel Live, infatti, una scena tra Valchiria, Thor (Chris Hemsworth), Thor (Natalie Portman) e Korg (Taika Waititi) fa sapere che Gorr si muove "attraverso il Regno delle Ombre... L'atmosfera lì ha un'oscurità come nessun'altra, è come se il colore avesse paura di muoversi...". Naturalmente i fan hanno già visto il Regno delle Ombre nel trailer di Thor Love & Thunder, e la sua presenza suggerisce che i Marvel Studios useranno questa realtà alternativa per gestire la connessione tra Gorr e Knull: del resto lo 'Shadow Realm' è stato originariamente creato da Stan Lee e Steve Ditko nelle pagine di 'Tales of Suspense' e nel corso degli anni è diventato un appuntamento fisso della Marvel Comics, fino a legarsi direttamente a Knull e ad altre entità nell'arco narrativo 'The King in Black'.

Dal momento che Gorr e la sua spada, e anche il Regno delle Ombre, sono connessi a fumetti non strettamente dedicati a Spider-Man, i Marvel Studios sembrano non aver avuto problemi nell'utilizzarli per il nuovo film di Thor. Tuttavia pare che lo stesso Knull, in quanto legato a Venom, faccia parte del pacchetto della Sony Pictures, di conseguenza è altamente probabile che l'arma di Gorr avrà un nuovo nome e soprattutto una nuova origine nella prossima uscita MCU.

Thor:Love & Thunder uscirà in Italia dal 6 luglio. Rimanete sintonizzati per i prossimi approfondimenti.