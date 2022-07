Thor: Love & Thunder, quando uscirà gratis su Disney Plus? Parliamone

Dopo aver parlato delle scene post credit di Thor Love & Thunder, torniamo a discutere del nuovo film del Marvel Cinematic Universe guardando al prossimo futuro della sua distribuzione, ovvero l'arrivo in streaming su Disney Plus.

Quando uscirà Thor Love & Thunder su Disney Plus? Al momento non c'è ancora una data d'uscita scolpita nella pietra, ma una possibile finestra di lancio la si può facilmente dedurre andando a guardare le strategie di distribuzione dei precedenti titoli Marvel Studios usciti negli scorsi mesi prima nelle sale cinematografiche e poi approdati sulla piattaforma di streaming on demand.

Escludendo Black Widow, l'unico titolo Marvel arrivato direttamente su Disney Plus con il tanto discusso Accesso VIP, durato per 90 giorni passati i quali il film con Scarlett Johansson è diventato disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati, abbiamo visto i Marvel Studios adottare due sistemi di distribuzione negli scorsi mesi: ad esempio sia Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli che Eternals, arrivati in un periodo in cui le sale cinematografiche erano ancora soggette alle restrizioni anti-covid, hanno debuttato sulla piattaforma di streaming dopo 70 giorni di esclusività delle sale; tuttavia, l'uscita cinematografica più recente della Disney, ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness, è arrivata su Disney Plus solo 48 giorni dopo il suo esordio sul grande schermo.

Tenendo conto di questi fattori e considerato che Thor: Love and Thunder esce oggi 8 luglio negli USA, è probabile che i Marvel Studios e Disney Plus opteranno per lo stesso modello utilizzato con Doctor Strange 2, ovvero l'esclusività di 48 giorni, che permetterebbe al nuovo capitolo della saga di Thor di approdare in streaming il 24 agosto. Seguendo il modello di Shang-Chi ed Eternals, invece, per avere il film con Chris Hemsworth e Natalie Portman in catalogo si potrebbe dover aspettare fino al 5 ottobre, ma potrebbe entrare in gioco anche il fattore Disney Plus Day: la 'festività' quest'anno è stata annunciata per il 5 settembre, e non è da escludere che la Marvel e la Disney possano voler inserire Thor: Love & Thunder nella nuova infornata di contenuti che esordiranno sulla piattaforma in quel giorno (l'anno scorso, del resto, durante il Disney Plus Day nel catalogo venne aggiunto proprio Shang-Chi).

Naturalmente vi terremo aggiornati se e quando ci saranno novità in merito: per altre letture, nel frattempo, ecco la spiegazione del finale di Thor Love & Thunder.