Thor: Love & Thunder, il titolo provvisorio è esilarante: Chris Hemsworth a dieta!

E' quasi tutto pronto per l'inizio dei lavori di Thor: Love & Thunder, nuovo film scritto e diretto dal regista premio Oscar Taika Waititi le cui riprese partiranno ufficialmente nelle prime settimane del 2021.

Stando a The Direct però in queste ore è già emerso il titolo di lavorazione della nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe, e già basta per far scoppiare dal ridere: a quanto pare infatti dietro le quinte il progetto è conosciuto come "The Big Salad", titolo che è già tutto un programma.

Come ricorderete infatti in Avengers: Endgame il personaggio di Chris Hemsworth rubava la scena a causa di un grosso calo fisico e psicologico a causa della sconfitta subita dagli Avengers in Infinity War, ma a quanto pare dopo aver lasciato la Terra (e la birra) per partire insieme ai Guardiani della Galassia andrà incontro ad una dieta ferrea per rimettersi in forma, anche se probabilmente il film partirà col Dio del Tuono già rimessosi in sesto. Ma chi lo sa, con Taika Waititi non si può mai dire: di certo un montaggio in stile Rocky che mostri l'allenamento di Thor per tornare ai fasti di un tempo entrerebbe di diritto nella top 5 dei momenti più divertenti del MCU.

Tra l'altro "The Big Salad", oltre ad essere probabilmente un riferimento all'88esimo episodio di Seinfeld (sarebbe la quarta volta che il MCU cita la serie tv con un titolo provvisorio) è anche un rimando diretto ad una sequenza di Endgame, col ritorno di Thor e Rocket nella Asgard del passato che termina proprio con la raccomandazione della madre del Dio del Tuono di "mangiare più insalata".

