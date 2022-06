Thor Love & Thunder, proiezione esclusiva per i fan al The Space: ecco come partecipare

In occasione della prima in sala del nuovo film del Marvel Cinematic Universe Thor Love & Thunder, Disney e The Space Cinema hanno presentato l'evento esclusivo per tutti i fan dei supereroi targati Marvel Studios.

L'appuntamento con la proiezione per i fan è fissato mercoledì 6 luglio alle ore 20:30 al The Space Cinema Moderno di Roma: per i partecipanti all’evento ci saranno gadget e tante grandi sorprese: per vivere al massimo l’evento l'invito è quello di vestirsi come il proprio supereroe preferito per partecipare a questo imperdibile appuntamento dedicato ai fan, sfoggiando la maglietta o l’accessorio Marvel più iconico del tuo guardaroba: una sorta di dress code a tema Marvel, dunque, ma se siete privi di vestiario o accessori sarà lo staff del cinema a procurarvelo. Scoprite tutte le informazioni sul sito di The Space, raggiungibile comodamente al link che vi abbiamo fornito in calce all'articolo.

Inoltre, vi segnaliamo che i partecipanti alla proiezione saranno poi anche protagonisti delle foto e dei video ufficiali, che verranno pubblicati sulle pagine social di Marvel Italia e The Space Cinema. Per un ottimale svolgimento dell’evento, è consigliato l’arrivo con almeno 45 minuti di anticipo rispetto all’inizio del film.

