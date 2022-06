Thor Love & Thunder, ecco perché il look di Gorr sarà diverso da quello dei fumetti

Thor Love & Thunder verdrà il debutto di Christian Bale nel MCU nei panni di Gorr il macellatore di dei, ma il villain del Dio del tuono sul grande schermo avrà un look molto diverso rispetto alla sua controparte dei fumetti.

Proprio a tal proposito, nel corso di una nuova intervista promozionale con ComicBook l'attore premio Oscar ha spiegato perché la sua interpretazione di Gorr non sarà fedele ai fumetti: "Stavo uscendo dalla produzione di un film per il quale avevo dovuto perdere molta massa muscolare, e quando ho visto le immagini di Gorr nei fumetti ho pensato: 'Beh, mi tiro fuori, non sarà possibile riprendere quel fisico in così poco tempo'. E poi lui nei fumetti indossa questa roba tipo perizoma. Ha un fisico scultoreo, non ce l'avrei mai fatta."

Christian Bale ha aggiunto "Ho detto alla Marvel: 'Beh, sentite, a causa del fisico che ho adesso non riuscirò a trasformarmi in quel macho nel tempo che vi occorre. Erano passati letteralmente tre giorni dalla fine delle riprese del film a cui stavo lavorando, e dovevo andare in Australia per iniziare la quarantena prima di incontrarmi con il team di Thor. Di solito mi piace avere molto più tempo tra un film e l'altro, ma la pandemia ha scombussolato un po' le cose".

Recentemente, Christian Bale ha aperto ad un ritorno del suo Batman ma a patto che a dirigere il quarto film della saga sia nuovamente Christopher Nolan, produttore, sceneggiatore e regista della trilogia de Il cavaliere oscuro. Che il tempo passato nel mondo Marvel abbia riacceso nella star la passione per i supereroi? Thor Love & Thunder uscirà il 6 luglio prossimo in tutti i cinema italiani.