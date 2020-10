Thor: Love & Thunder, perché Jane Foster avrà il cancro nel nuovo film Marvel?

Recentemente la protagonista Natalie Portman ha confermato che in Thor: Love & Thunder, il nuovo film Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi, il suo personaggio Jane Foster avrà il cancro.

La storia sarà infatti ispirata al fumetto The Mighty Thor, nel quale Jane Foster si dimostra degna del martello Mjolnir e si trasforma nella potente Thor: tuttavia il colpo di scena sta nel fatto che ogni volta che Jane si trasforma, il potere immortale di Thor annulla le terapie della chemio cui la donna mortale si sta sottoponendo sulla Terra. Il paradosso è che più la Potente Thor aiuta gli altri, più Jane va incontro alla sua fine.

Come poter adattare questa storia nella continuity del Marvel Cinematic Universe? Nei fumetti, il personaggio si ammala di cancro come condizione ereditaria ma in questo prossimo film, Kevin Feige e Taika Waititi potrebbero voler cambiare le carte in tavola: una nuova teoria, infatti, si riallaccia alle numerose volte in cui il Thor di Chris Hemsworth ha dichiarato nei vari film che i mortali non possono brandire armi asgardiane. Il libro tie-in dell'MCU intitolato The Wakanda Files, tra l'altro, racconta che Shuri, la sorella di Black Panther, in uno dei suoi diari ha scritto che "gli effetti dell'arma su un semplice mortale potrebbero essere catastrofici".

Ciò escluderebbe Steve Rogers, che ha utilizzato Mjolnir in Avengers: Endgame ma che ovviamente non è un 'semplice mortale', mentre Jane non ha alcun superpotere a 'schermarla' dalla magia asgardiana. Insomma, sarà Mjolnir a causare la malattia della protagonista? L'attesa è ancora lunga, dato che Thor: Love & Thunder uscirà l'11 febbraio 2022, quindi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.