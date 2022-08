Thor Love & Thunder da oggi è il film della saga col Rotten Tomatoes più basso di sempre

Thor: Love and Thunder è nelle sale cinematografiche di tutto il mondo da quasi un mese e, sebbene continui comunque ad incassare bene, il nuovo film di Taika Waititi ha raggiunto anche un altro traguardo, un traguardo che però forse sperava di evitare...

Col nuovo aggiornamento del famoso portale Rotten Tomatoes, infatti, Thor: Love & Thunder è diventato il film con il punteggio più basso di sempre nella saga di Thor, riuscendo nell'impresa di 'superare' la valutazione del tanto vituperato Thor: Dark World: al momento della stesura di questo articolo, il quarto episodio del franchise con Chris Hemsworth ha una valutazione Fresh del 65% su Rotten Tomatoes, con un totale di 140 recensioni professionali bollate come "Rotten".

Per un confronto, Thor: The Dark World è stato per anni il film di Thor con il punteggio più basso - e uno dei più bassi di sempre per il MCU - con una valutazione Fresh del 66%, di molto inferiore a quella del 77% ottenuta dal primo capitolo, Thor. A Taika Waititi ora spettano il gradino più basso ma anche quello più alto della classifica, dato che Thor: Ragnarok è al primo posto col 93% di recensioni positive. In attesa di scoprire nuove informazioni su Thor 5, ampiamente anticipato dalle scene post-credit del film, come vi spiegate un cambio di 'percezione' così drastico tra due film comunque molto simili realizzati dallo stesso autore? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che, ad oggi, l'unico altro film dei Marvel Studios con una valutazione peggiore di Love & Thunder è Eternals, che rimane il titolo MCU col voto più basso su Rotten Tomatoes (47%) nonché l'unico in assoluto sul quale grava una valutazione 'Rotten'.