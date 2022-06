Thor: Love & Thunder, nuove immagini BTS ci mostrano il Gorr di Christian Bale!

Mancano solo poche settimane all'uscita di Thor: Love and Thunder e siamo tutti davvero tanto impazienti di vedere finalmente all'opera Christian Bale nei panni Gorr. In attesa di scoprire come sarà questo villain, non possiamo fare altro che accontentarci delle nuove immagini dal dietro le quinte.

Nelle foto pubblicate su Instagram possiamo ammirare le fasi immediatamente precedenti alle riprese, in cui l'attore si sottopone al make up proprio per trasformarsi nell'iconico macellatore di dei. In particolare, le immagini riportate in calce alla notizia, ci riportano ai lavori di trucco e parrucco precedenti alle riprese aggiuntive svoltesi nei mesi scorsi.

Nella didascalia si legge: "Christian Bale non poteva radersi la testa per le riprese aggiuntive di THOR, come aveva fatto l'anno prima durante le riprese principali, quindi era necessario una copertura per renderlo calvo. Dopo aver visto il nostro lavoro, Taika Waititi ha esclamato: 'Sembra fantastico, ora non abbiamo più bisogno di persone calve!'. Una volta applicata questa protesi creata da Odd Studios, possiamo trasformarlo in Gorr, il macellatore di dei. Abbiamo lavorato principalmente con la sua controfigura, ma @villasenor_hugo, @wasnerkevin e io abbiamo comunque visto Christian Bale per due giorni di riprese, usando le meravigliose protesi di @odd_studio! Bale non è di certo estraneo alle protesi, le ha già indossate per diventare vicepresidente Chaney in VICE e ora, interpreta Gorr. Una coincidenza? non credo".

Gorr si è mostrato nell'ultimo trailer di Thor: Love & Thunder. Cosa ne pensate di questa straordinaria trasformazione di Christian Bale? Ditecelo nei commenti.