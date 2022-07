Thor Love & Thunder non è il film che vi aspettate: 5 cose da sapere sul ritorno di Thor!

Thor Love & Thunder arriva oggi nei cinema italiani segnando il ritorno di Chris Hemsworth nella saga del Marvel Cinematic Universe a tre anni di distanza dagli eventi di Avengers: Endgame.

Everyeye ha già visto il film in anteprima e, per prepararvi alla visione, abbiamo preparato un elenco delle 5 cose da sapere assolutamente su Thor Love & Thunder prima di entrare in sala...elenco rigorosamente senza spoiler. Lo trovate qui sotto:

Non chiamatelo Thor 4 : più che un quarto episodio della saga di Thor, infatti, Love & Thunder è il secondo film Marvel scritto e diretto da Taika Waititi, e quindi un sequel spirituale ed ideale di Ragnarok sotto ogni punto di vista, dal ritmo al sonoro passando per i temi e l'approccio al materiale originale (e ai generi cinematografici affrontati, dal war-movie al sick romance), rigorosamente decostruito a suon di auto-ironia. E, come anticipato dai trailer, sarà il bianco e nero il vero super-cattivo del coloratissimo cinema dell'autore...

Grandi ritorni (e camei) : essendo il MCU una saga connessa i cui singoli titoli stanno diventando via via sempre più grandi, il numero di personaggi che compariranno nel corso della nuova avventura di Thor è davvero elevato: oltre al ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, destinata a diventare la Potente Thor, nel film troveranno spazio anche Valchiria, Korg, Lady Sif, tutti i Guardiani della Galassia (tranne la Gamora di Zoe Saldana, dato che la storia è ambientata dopo Endgame) e diversi camei, alcuni molto più segreti di altri, che faranno la felicità dei fan.

Grandi assenti : come già anticipato ufficialmente dalla Marvel, per la prima volta la saga cinematografica di Thor rimarrà orfana di Loki, il fratello del protagonista interpretato dall'amatissimo Tom Hiddleston: il suo personaggio era sempre stato fondamentale nei capitoli precedenti, ma dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e quelli della serie tv Loki le strade dei due asgardiani hanno iniziato a divergere: si incontreranno ancora, in futuro?

Esordi importanti : grande attesa per l'esordio nel MCU di Christian Bale nei panni del nuovo villain Gorr, il macellatore di dei, uno dei tanti cuori pulsanti del film. Ma nel corso del film i fan incontreranno anche Zeus, interpretato da Russell Crowe, mentre chi vorrà fermarsi dopo i titoli di coda farà la conoscenza di...

: grande attesa per l'esordio nel MCU di Christian Bale nei panni del nuovo villain Gorr, il macellatore di dei, uno dei tanti cuori pulsanti del film. Ma nel corso del film i fan incontreranno anche Zeus, interpretato da Russell Crowe, mentre chi vorrà fermarsi dopo i titoli di coda farà la conoscenza di... Il futuro della saga: come vi abbiamo già riportato in precedenza, Thor Love & Thunder avrà due scene post credit e, si, come facilmente ipotizzabile una delle due sequenze lascerà intendere molto chiaramente il futuro della saga di Thor...ma per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre pubblicazioni dei prossimi giorni.

Thor: Love & Thunder vi aspetta al cinema a partire da oggi mercoledì 6 luglio.