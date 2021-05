Thor: Love & Thunder: ecco New Asgard nelle nuove foto dal set Marvel!

Mentre continuano le riprese per Thor: Love & Thunder, i fan del Marvel Cinematic Universe possono dare un'occhiata a New Asgard, il cui set viene mostrato nelle nuove immagini catturate dal Daily Mail.

Dopo che Asgard fu distrutta da Surtur in Thor: Ragnarok, Thanos decimò quel che rimaneva degli Asgardiani sopravvissuti all'inizio di Avengers Infinity War: nei cinque anni successivi Thor trasferì la sua gente a Tønsberg, in Norvegia, e lì stabilì New Asgard, dalla quale partì al termine di Avengers: Endgame. A quanto pare, però, la città-stato sarà visitata nuovamente in Thor: Love & Thunder.

L'ultima volta che il pubblico ha visto New Asgard è stata quando la città veniva lasciata alle cure di Valchiria (Tessa Thompson), che ha assunto il ruolo di leader dopo la partenza di Thor alla volta dello spazio con i Guardiani della Galassia: secondo voi che ruolo avrà New Asgard nel prossimo film della saga? Ditecelo nei commenti!

Grande attesa, nel frattempo, per il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster. Il creatore della Potente Thor, Jason Aaron, ha anticipato: "Quel poco che so mi rende ancora più eccitato. Ripongo tutta la fiducia del mondo in Taika". La stessa Natalie Portman ha dichiarato: "Non posso dire molto ma sono davvero entusiasta."

Thor: Love and Thunder ha attualmente una data d'uscita fissata per il 6 maggio 2022.