Thor: Love & Thunder, Natalie Portman sarà la protagonista? Ecco una nuova teoria

Negli ultimi dieci anni Chris Hemsworth ha interpretato Thor, e quando si nomina la parola 'Thor' è fisiologico pensare alle fattezze dell'attore australiano ma in realtà le cose potrebbero essere diverse se ci riferiamo a Thor: Love and Thunder, il quarto film legato al personaggio Marvel. Ecco una nuova teoria su quel 'Thor' nel titolo.

Sarà infatti il ritorno di Jane Foster (Natalie Portman) a far cambiare gli equilibri. Jane Foster diventerà la potente Lady Thor come del resto accade nei fumetti.

E dal momento che non è più lui l'unico Dio del Tuono, ecco che il titolo potrebbe riferirsi proprio a Jane Foster e non all'originale Odinson, secondo questa teoria tutta da verificare.



Nel materiale originale, Thor Odinson divenne indegno di Mjolnir in seguito agli eventi de 'Original Sin'. Ha lasciato il martello sulla Luna dove ha chiamato un nuovo proprietario, Jane, anche se la sua identità è rimasta segreta. Dopo un po', il Thor originale è tornato per rivendicare Mjolnir prima di accettare che il martello avesse un nuovo proprietario. Insieme alla sua benedizione, le diede proprio il nome come titolo e iniziò a chiamarsi semplicemente Odinson.

Ecco perché questa teoria non parte certo campata per aria e potrebbe rivelarsi azzeccata. Bisognerà stabilire se il film seguirà davvero questa trama o verranno apportati dei cambiamenti.



