Thor: Love & Thunder, Natalie Portman intrigata sulla storyline della malattia di Jane

Natalie Portman non sa se Thor: Love and Thunder includerà la celebre storyline sulla malattia terminale di Jane Foster, personaggio che lei interpreta nel Marvel Cinematic Universe dal 2011, ma è decisamente incuriosita da questa possibilità.

"È molto raro che questo tipo di grandi film di intrattenimento guardino a problemi della vita reale così seri", ha detto l'attrice a Variety nel corso di una recente intervista promozionale, aggiungendo: "Purtroppo però, davvero, al momento non ne so nulla. Non ho visto né letto niente, ma ho sentito le stesse voci che avete sentito voi, e il solo pensarci è emozionante."

In aggiunta, la Portman ha rivelato di essere stata ispirata dalla collega e amica Brie Larson, protagonista di Captain Marvel tornata anche in Avengers: Endgame. "In realtà sono stata davvero ispirata dal suo addestramento per Captain Marvel. È stato così incredibile quello che è stata in grado di fare. Sono grata di poter provare ad ispirare la gente come ha fatto lei."

La Portman spera di poter trascorrere più tempo insieme alla Larson in futuro, in particolare sui set di Captain Marvel 2 o Thor 4: Love and Thunder. "Adoro il modo in cui i film Marvel si incrocino fra loro, è uno dei motivi per cui questo franchise è diventato così potente: tutti i protagonisti possono diventare personaggi di supporto in un altro film, anche se sono protagonisti dei loro film. In questo modo ti relazioni davvero con tutti i personaggi in modo molto profondo."

