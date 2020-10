Thor: Love & Thunder, Natalie Portman ha iniziato l'allenamento per il film Marvel

Il premio Oscar Natalie Portman ha iniziato la sua preparazione atletica da supereroina per interpretare Jane Foster alias Mighty Thor in Thor: Love & Thunder. Durante il Comic-Con 2019, Portman è comparsa sul palco dell'evento impugnando il martello e confermando la sua presenza in Thor: Love & Thunder, diretto da Taika Waititi.

Nel corso di una recente intervista con Yahoo!, Natalie Portman ha parlato del suo impegno nel film, pur non potendosi addentrare nei dettagli del progetto.

"Non posso dire molto. Sono davvero emozionata. Sto iniziando ad allenarmi, per ottenere i muscoli. Se possono esserci tutti questi supereroi femminili, più ce ne sono, meglio è" ha concluso l'attrice.



Il programma d'allenamento potrebbe essere molto rigido ma Natalie Portman ha dimostrato in passato di saper affrontare diverse trasformazioni fisiche, alcune anche piuttosto dure come il training per Il cigno nero, film che le valse il premio Oscar quale miglior attrice protagonista.

I fan ora attendono di scoprire quale sarà la trama che accompagnerà il personaggio di Jane Foster nel quarto capitolo di Thor, all'interno del Marvel Cinematic Universe e al fianco di Chris Hemsworth, celebre interprete del Dio del Tuono in tutti i film del franchise, ultimo in ordine di uscita Avengers: Endgame.

Ricordiamo che diversi film Marvel sono slittati al 2021 e al 2022, tra cui Black Widow nelle sale il 7 maggio 2021.

Per quanto riguarda il film di Taika Waititi invece, Thor: Love & Thunder sarà nei cinema l'11 febbraio 2022.