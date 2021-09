Thor: Love & Thunder, Natalie Portman: Bello sentirsi forti per la prima volta nella vita

Natalie Portman si è seduta con Vanity Fair per parlare del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Jane Foster nell'attesissimo Thor: Love and Thunder, dal cui set è recentemente trapelato un primo sguardo al villain Gorr di Christian Bale.

Com'è stato ampiamente anticipato, Jane Foster assumerà l'identità della Potente Thor, cosa che ha chiaramente costretto Natalie Portman ad una preparazione totalmente differente per questo ruolo rispetto ai precedenti film della saga. L'attrice ha ammesso che è stato "davvero divertente" lavorare a questa nuova versione del personaggio, descrivendo l'esperienza come "molto fisica".

"È stato davvero divertente" ha dichiarato Natalie Portman. "Ho lavorato con un allenatrice personale, Naomi Pendergast, per, credo, quattro mesi prima delle riprese, e poi ovviamente per tutta la durata delle riprese. Abbiamo fatto molto allenamento con i pesi e bevuto molti frullati proteici — allenamento con i pesi massimi, cosa che voglio specificare perché non avevo mai fatto prima. Non solo massa muscolare, comunque, ma anche molto lavoro sia sull'agilità che sulla forza". Alla domanda su come la trasformazione fisica abbia plasmato il suo lavoro sullo schermo, l'attrice Marvel ha spiegato che l'ha aiutata ad entrare nel personaggio, dicendo: "Ti aiuta sicuramente a entrare nel personaggio, ed ha decisamente cambiato il modo in cui mi muovevo sullo schermo. Cammini in modo diverso, ti senti diverso. Voglio dire, è stato così bello sentirsi forte per la prima volta nella mia vita!".

Qualche giorno fa il regista e sceneggiatore del film Taika Waititi ha spiegato che Thor: Love & Thunder sarà una storia d'amore in piena regola. La data d'uscita è fissata al 6 maggio 2022.