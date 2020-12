Thor: Love & Thunder, Natalie Portman si sta allenando "per sembrare un'action figure"

Le riprese di Thor: Love and Thunder inizieranno a gennaio in Australia, ma buona parte del cast è già sul set per le prove e gli allenamenti in vista del via ai lavori. Tra questi vi è anche Natalie Portman, che sta davvero lavorando sodo per portare sullo schermo la Potente Thor.

Ospite virtuale del Jimmy Kimmel Live, Natalie Portman ha raccontato al conduttore e al pubblico dello show come queste siano davvero settimane intense per lei "Si sono in Australia al momento. Sono qui già da qualche mese, e ci resterò ancora per un po' per Thor".

L'attrice non ancora tutto quello che accadrà nel film ma intanto "mi sto allenando, sapete, per cercare di somigliare a un'action figure, almeno a un certo punto, si spera", e conferma nuovamente il suo ruolo nel film "Jane diventerà Thor, La Potente Thor".

E la Potente Thor, effettivamente, avrà bisogno di tirar fuori i muscoli come la sua controparte maschile interpretata da Chris Hemsworth... "È roba dell'altro mondo, davvero" commenta la Portman dopo che Jimmy le mostra le foto degli ultimi allenamenti di Hemsworth "Mi fa sentire così impreparata su ciò che succede quando metti su tutti quei muscoli, tipo, va via tutto il sangue quando ti sforzi così?" scherza, e aggiunge "Ha davvero un aspetto fantastico, e mi fa sentire un po' sotto pressione. Probabilmente sembrerò una nonnina di fianco a lui!".

Noi siamo sicuri che Natalie arriverà in gran forma sul set, ma per scoprirlo ci vorrà ancora un bel po', considerando che Thor: Love and Thunder approderà nelle sale solo nel 2022.