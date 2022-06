Thor Love & Thunder mostrerà per la prima volta la fine della relazione tra Thor e Jane

Dopo aver offerto nuovi dettagli sulla spaventosa interpretazione di Christian Bale come Gorr, Chris Hemsworth ha svelato alcuni retroscena su Thor Love & Thunder ed in particolare sulla relazione tra il Dio del Tuono e Jane Foster.

Hemsworth e Natalie Portman hanno infatti rivelato a D23 Magazine che il film avrà dei flashback che mostreranno com'è finita la storia d'amore di Thor e Jane: come ricorderete infatti Natalie Portman non tornò per Thor Ragnarok, e il Marvel Cinematic Universe semplicemente 'glissò' sulla fine della relazione con il Dio del Tuono. Ma in una saga in eterno sviluppo, c'è sempre un modo per rimediare: "La cosa bella è che la storia tra Thor e Jane non era stata esplorata in maniera definitiva" ha infatti dichiarato Chris Hemsworth. "Nessuno ha mai detto: 'È così che si sono lasciati, ecco quello che è successo davvero tra loro'. La fine della loro storia finora era stata lasciata all'immaginazione degli spettatori, il che è stato fantastico perché ci ha permesso di affrontare la questione di petto e liberi di inventare qualsiasi cosa. Ora le scene che lo raccontano sono alcune delle cose più divertenti di tutto il film".

La stessa Natalie Portman ha aggiunto che è stato "davvero divertente" esplorare le parti della relazione tra Thor e Jane che non erano mai state mostrate finora e approfondire i problemi di "una relazione tra da una scienziata e un supereroe ultraterreno". La star ha anche elogiato il regista e co-sceneggiatore del film Taika Waititi, dicendo: "Taika porta con sé un tale senso del divertimento, di malizia e spontaneità sul set."

Thor: Love & Thunder uscirà il 6 luglio in Italia, solo al cinema. Per altri approfondimenti guardate il nuovo teaser di Thor Love & Thunder.