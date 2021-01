Thor: Love & Thunder, la morte di Hela dietro all'arrivo della Necrosword? Parliamone

Come ormai sappiamo, l'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi sarà fortemente influenzato dal lavoro del genio di Jason Aaron, creatore dei personaggi de La Potente Thor e del villain Gorr il Macellatore di Dei, entrambi parte importante e integrante del cinecomic Marvel in arrivo il prossimo anno.

Soprattutto Gorr speriamo possa avere un trattamento adeguato a quello visto nei fumetti: in primis perché interpretato da un attore straordinario come Christian Bale, che siamo fiduciosi del fatto che non avrebbe mai accettato un ritorno al mondo dei cinecomic se non per un ruolo di solida e quasi inattaccabile qualità, e in secondo luogo anche per la sua meravigliosa backstory fatta di misoteismo e barbarie.



[ATTENZIONE, SPOILER SULLA STORIA DI GORR A SEGUIRE]



Ne abbiamo già parlato nel nostro speciale su Gorr il Macellatore di Dei, ma in sintesi il personaggio proviene da un pianeta molto religioso che però le divinità abbandonano, lasciando così morire in schiavitù moglie e figli del cattivo. Questi diventa così misoteista e incappa quasi per caso nella Necrosword a.k.a. All Black, in pratica il sovrano dei Simbionti che gli dona il potere di uccidere tutti gli Dei del creato viaggiando avanti e indietro nel tempo e nello spazio, massacrando questi esseri superiori per millenni.



Il fatto è che quella imbracciata dalla Hela di Cate Blanchett in Thor: Ragnarok secondo alcuni potrebbe essere un mix tra la Nightsword fumettistica iconica del personaggio e la Necrosword inventata da Aaron, avendo diverse capacità molto simili all'arma impugnata da Gorr. Se fosse davvero così, Waititi avrebbe creato un perfetto background in continuity per dare le origini on screen al Macellatore di Dei.



Sì perché, una volta distrutta Asgard, il corpo di Hela o anche solo la Necrosword, potrebbe aver vagato liberamente nel cosmo per diverso tempo e finire proprio sul pianeta d'origini di Gorr, che dovrebbe proprio comparire nel film (ce lo dicono le prime foto dal set di Thor 4). Questo significa che la morte di Hela potrebbe aver dato origine a Gorr, rilettura intelligente e capace del fumetto.



Cosa ne pensate?