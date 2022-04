Thor Love & Thunder, il merchandise conferma la storyline della malattia di Jane Foster!

Il trailer da record di Thor Love & Thunder spinge senza mezzi termini il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con Chris Hemsworth e Natalie Portman nella lista delle uscite più attese dell'anno, ma per i fan più impazienti possiamo anticipare qualche dettaglio sulla trama della Potente Thor.

The Direct ha infatti scovato un elenco di vendita online per una replica ufficiale dell'elmo della Potente Thor, e nella descrizione dell'oggetto da collezione viene rivelato che Jane Foster avrà il cancro nel Marvel Cinematic Universe, esattamente come nella sua controparte a fumetti da cui il film si presumeva avrebbe preso ispirazione.

"Malata di cancro, l'astrofisica ed ex fidanzata di Thor, Jane Foster, ha visitato New Asgard e la sua vita è cambiata per sempre" si legge nella descrizione. "Misteriosamente, i pezzi rotti di Mjolnir, il martello del dio del tuono, l'hanno trasformata nella Potente Thor e le hanno donato i superpoteri di Thor, per combattere le minacce terrene e ultraterrene. Con l'aiuto di Thor, Valkyrie e dei Guardiani della Galassia, la potente Thor dovrà affrontare Gorr, il macellatore di Dei, che con i poteri di un dio ha la missione di liberare l'universo dalle divinità. Mentre combatte il cancro nella sua forma umana e Gorr nella sua forma divina, Jane Foster sarà coinvolta in un'epica lotta piena di amore e tuoni!"

La potente Thor, creata dallo scrittore Jason Aaron, è stata introdotta per la prima volta nel 2014: la sua peculiarità sta nel fatto che, ogni volta che si trasforma in Thor, il corpo umano di Jane Foster annulla gli effetti della chemioterapia, cosa che rende ogni intervento della supereroina divina un vero e proprio graduale sacrificio per l'umana che la ospita. Non è chiaro se questa svolta drammatica sarà seguita anche nel film, quindi rimanete sintonizzati.

